Сергей Станкевич: Решение о законность сноса памятника Дзержинского на Лубянке будет принимать суд

Первый зам председателя Моссовета в 1991 году Сергей Станкевич сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что решение о законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянской площади будет решать суд, а не прокуратура, которая при этом на данный момент никаких решений не вынесла.

По словам С.Станкевича, памятник Ф.Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади на совершенно законных основаниях.

«Я не видел документа от прокуратуры. Прокуратура Москвы законы знает, и понимает, что признание чего-то законным или незаконным осуществляет в России суд. Это общественные активисты могут не знать, а в прокуратуре об этом знают точно. Никаких судебных решений по этому поводу вынесено не было. И никаких официальных документов от прокуратуры не исходило», — сказал он.

С.Станкевич убежден, что по существу никакого сноса не было. «Было несколько решений, результатом которых было перемещение памятника на 4 км из одного места в другое. Все решения, которые принимались на этот счет, были абсолютно законными, принимали действующей властью в пределах своих полномочий. Решение принималось президиумом Моссовета и параллельно было выпущено распоряжение мэра Москвы. А если кто-то считает иначе, то пусть доказывают в суде», — отметил он.

Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года.