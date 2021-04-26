В Лиге безопасного интернета объявили, что МВД завело административное дело после проверки видео с youtube-канала журналиста Юрия Дудя. Ранее полиция изучала его публикации на предмет пропаганды наркотиков.

В Главном управлении МВД по Москве сейчас проводят административное расследование в связи с делом о пропаганде запрещённых веществ, которое появилось после изучения материалов на youtube-канале «вДудь». О появлении дела агентству ТАСС рассказала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Именно эта организация ранее и просила полицию проверить видео Юрия Дудя. При этом, в отношении кого именно завели дело – она не уточнила. Официально в МВД отказались разглашать результаты проверки на предмет пропаганды наркотиков.

Тем временем интернет-издание Baza, не называя источника, пишет, что дело завели из-за интервью с украинским блогером Иваном Рудским, который ведёт youtube-канал EeOneGuy. На момент обращения «Лиги безопасного интернета» в МВД именно это видео было последним на канале Юрия Дудя.

Ранее Лига безопасного интернета также жаловалась в правоохранительные органы и на музыкальные клипы рэп-исполнителя Моргенштерна. Позже в полиции завели административное дело в отношении двух клипов артиста.