Задержания после акции 21 апреля в Москве могут проводится из-за камер слежения городской системы видеонаблюдения

Как объяснил интернет-эксперт Григорий Бакунов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», по камерам можно отследить передвижение человека вплоть до подъезда в его доме.

«Достоверно об этом никому ничего неизвестно. Но если эти задержания происходят по камерам, то нужно понимать, что они установлены по всей Москве, в том числе и на подъездных дверях около домофонов. Все они объединены в единую городскую сеть, где собирается вся информация, и как отслеживается человек. Если вы знаете конкретного человека, то дальше есть система, которая прослеживает за передвижением этого человека до того места, где он, например, заходит в подъезд», — рассказал он.

Как добавил Г.Бакунов, в этом случае достаточно найти человека на улице и проследить по камерам слежения далее все его передвижения.

«Провести этого человека от камеры к камере это несложно. Камеры, которые стоят на улицах, в среднем недостаточно хороши для того, чтобы распознавать лицо на них. Тут определение человека происходит скорее по тому курсу, куда он движется», — сказал эксперт.

Г.Бакунов добавил, что в регионах подобная система работает значительно хуже, чем в столице.