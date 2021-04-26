В Кремле пока не располагают конкретной информацией о возможности переговоров 9 мая между президентами РФ и Украины

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил встретиться в любой точке Донбасса, Владимир Путин ответил, что такая встреча могла бы состояться в Москве. Сегодня Зеленский сказал, что встреча состоится, а время и место — это уже детали. Он дал поручение заняться организацией переговоров.
2021-04-26T16:48:42+03:00
2021-04-26T16:48:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:48, 26 апреля 2021
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