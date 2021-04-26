Актриса Татьяна Доронина возвращается к руководству МХАТ им. Горького, следует из решения министерства культуры

Она будет управлять театром вместе с директором Олегом Михайловым. Доронина остается на посту президента театра, на который она была назначена в конце 2018 года. Тогда художественным руководителем МХАТа был назначен режиссер Эдуард Бояков. Новые изменения в устав театра теперь внесли после проверки и выявленных в ходе нее нарушений, пояснили в министерстве газете РБК. Бояков теперь сможет заняться исключительно творческими вопросами, сказали агентству «Интерфакс» в театре.