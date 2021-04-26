Полиция Москвы возбудила дело о пропаганде наркотиков в одном из видеоинтервью журналиста Юрия Дудя

Как сказали агентству ТАСС в организации Лига безопасного интернета, проводится административное расследование. Ранее полицейские проверили само интервью, но о результатах проверки рассказали только авторам жалобы, представителя Лиги. Какое именно видео послужило поводом для расследования, общественники не уточнили. Как пишет интернет-издание Baza, речь может идти о записи беседы с видеоблогером Ивангаем.
2021-04-26T16:34:14+03:00
2021-04-26T16:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 26 апреля 2021
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