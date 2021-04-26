Прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Дзержинскому, говорят в организации «Офицеры России»

В ответе ведомства говорится, что нет никаких документов властей о демонтаже монумента. Таким образом, подчеркивают представители «Офицеров России», для восстановления законности следует вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. В московской мэрии ответ прокуратуры пока не комментировали.

В начале года в Москве проводилось голосование по размещению памятника на Лубянке, было предложено два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить опрос и ничего не устанавливать из-за «раскола в обществе».