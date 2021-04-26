«Офицеры России» будут добиваться установления памятник Дзержинскому на Лубянской площади

Глава общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что будет добиваться установления памятника Дзержинскому на Лубянской площади.

«Прокуратура подтвердила нашу правоту о том, что памятник был снесен незаконно. И офицеры России выступают за то, чтобы была восстановлена историческая справедливость и памятник занял свое место. И теперь мы будем готовить очередное обращение с приложением ответа прокуратуры Москвы в вышестоящие инстанции для того, чтобы они отреагировали на факт незаконного сноса и восстановили его», — сказал он.

Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года.