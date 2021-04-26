Заслуженного учителя РФ Тамару Эйдельман обвиняют в участии в несанкционированной акции

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рассказала, что сегодня должен был быть составлен протокол, но пока этого не произошло.

По словам Т.Эйдельман, ранее к ней приходил участковый, сообщив, что есть претензии и необходимо прийти для составления протокола.

«Судя по тому, что мне сказал участковый, ко мне есть какие-то претензии в связи с постом в соцсетях, с каким именно я не уточнялось. В отделение ходил мой адвокат, поговорив с ним, они протокол так и не составили, сказав, что еще подумают. Но никакой пост убирать я не собираюсь, так как имею полное законное право выражать свои мысли», — рассказала учитель.

Тамара Эйделман — российский историк, писатель, переводчик, радиоведущий и блогер, заслуженный учитель Российской Федерации, а также дочь известного советского историка и писателя Натана Эйдельмана.