Сергей Марков считает оправданными действия властей в отношении структур политика Алексея Навального

Об этом политолог, директор Института политических исследований он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы приостановила деятельность движения «Штабы Навального» и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ – включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) до рассмотрения иска об их запрете.

По мнению С.Маркова, «это реакция властей на крайне возросшие агрессивные атаки руководителей Навального – спецслужб США, Великобритании и Канады». «Это очевидно главные заказчики его деятельности, и они перешли красную черту в сентябре прошлого года, когда совершенно лживо и безосновательно обвинили президента России в покушении на жизнь Навального с помощью оружия массового поражения и фальсифицировали это обвинение. После этого российское руководство поняло, что никакого компромисса достичь с «хозяевами» Навального не удастся, поэтому его структуры стали подвергаться по-настоящему серьезному давлению», — пояснил политолог.