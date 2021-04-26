Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на сборы военнослужащих запаса

Мероприятие продлится два месяца и коснутся находящихся в запасе граждан. При этом, им в полном объеме выплатят зарплату и сохранят рабочее место. Под действие указа подпадают лица не старше 60 лет. После вступления документа в силу, а это случилось сразу после подписания, то есть сегодня, военкоматы начнут работу по поиску и вызову граждан повестками. Затем явившиеся пройдут медкомиссию и отправятся в войска, где их познакомят с новой техникой и дадут возможность вспомнить основные навыки военной специальности. В конце сборов им предстоит сдать зачеты по технической и практической частям. В числе вызванных могут быть и женщины, но они должны иметь военно-учетную специальность, а среди тех, на кого действие указа не распространяется – сотрудники МВД и Росгвардии, занятые на транспорте и в сельском хозяйстве, учителя и многодетные родители.

Призыв на срочную военную службу в России начался 1 апреля. Предполагается, что войска пополнят 135 тысяч новобранцев.