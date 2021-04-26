Румыния выслала из страны помощника военного атташе посольства России

Об этом представитель МИД республики объявил российскому послу.

Деятельность помощника военного атташе Алексея Гришаева, утверждают в Бухаресте, противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Именно этим Румыния объяснила высылку российского дипломата. При этом какое именно нарушение было выявлено, не уточняется. На это упирает и посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин – хотя он и признает, что, согласно конвенции, Румыния не обязана объяснять причины высылки дипломата, передает агентство ТАСС.

В российским МИДе, в свою очередь, уже не исключили ответных мер. О них, к слову, было объявлено сегодня в отношении итальянского военно-морского атташе при посольстве в Москве. Он должен покинуть Россию в течение 24 часов. МИД объяснил этот шаг «недружественными действиями» Рима, в конце марта объявившего о высылке двух сотрудников российского посольства в Италии. Это было связано с обвинениями в шпионаже. Главным фигурантом этого дела является офицер итальянских ВМС, которого заподозрили в передаче российским дипломатам секретной информации, в том числе, о деятельности НАТО. В Риме, между тем, высылку своего дипломата из Москвы назвали несправедливой.

За последние две недели сразу несколько европейских стран высылали российских дипломатов. В одном случае Польша и Великобритания решили поддержать США, обвинивших Москву в причастности к кибератакам и вмешательстве в выборы. А несколько дней назад страны Прибалтики и Словакия выслали дипломатов в знак солидарности с Чехией.