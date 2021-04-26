Мосгорсуд смягчил меру пресечения редакторам студенческого журнала DOXA

Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину разрешено выходить из дома на два часа в день – с 8-ми до 10-ти утра. Редакторы DOXA стали обвиняемыми по делу о вовлечении подростков в протесты из-за видео, где журналисты осуждали преследование студентов за поддержку политика Алексея Навального.
2021-04-26T16:08:55+03:00
2021-04-26T16:08:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 26 апреля 2021
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