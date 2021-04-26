Симоновский суд сегодня рассматривает административный протокол в отношении Соболь за выступление в эфире «Эха Москвы»

Свидетелями на процессе выступили наши ведущие — Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, который рассказал, как это происходило:

Свидетелей запускают по очереди, поэтому я не слышал, что говорила Татьяна. И её, и мое выступления были короткими, они заняло гораздо меньше времени, чем потребовалось для того, чтобы пройти в здание Симоновского суда. Вопросы задавала сама Любовь Соболь и её адвокат. Их интересовало, высказывала ли Любовь Соболь в нашем с Таней эфире какие-либо призывы на митинг в минувшую среду. Я отвечал, что призывов к митингу в этом интервью не звучало. Окончания процесса мы с Татьяной дождались в коридоре.

На процессе также выступила представительница ОВД Донской, которая составляла административный материал, а также была просмотрен запись фрагмента «Утреннего Разворота» от 19 апреля.