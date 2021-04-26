Дмитрий Чернышев ждет решения суда по делу об участии в несогласованном митинге в поддержку Навального

Об этом задержанный писатель и блогер сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В деле сказано, что была оперативная съемка, и я был на Моховой. Съемка меня узнала. В деле также сказано, что я нес какие-то лозунги и транспаранты, что действительности не соответствует. Я действительно был на митинге, но никаких лозунгов и транспарантов у меня не было. Я был абсолютно с пустыми руками», — отметил писатель.

Д.Чернышев уточнил, что его задержали накануне четыре сотрудника центра по борьбе с экстремизмом «с полковником во главе». «Я провел ночь в КПЗ, и сейчас 5-ый час мы ждем в суде, когда нас вызовут. Мне вменяют участие в несанкционированном митинге, выкрикивание лозунгов, создание помех движению», — добавил он.

Д.Чернышев сообщил, что наказание по данной статье предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или 15 суток ареста.