Мосгорсуд пока не принял решение о приостановке деятельности ФБК, который власти России признали иностранным агентом

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Сегодня суд принял от наших процессуальных оппонентов ходатайство о запрете определенных действий в рамках так называемых обеспечительных мер в отношении двух фондов, которые участвуют в деле – это Фонд защиты прав граждан и Фонд борьбы с коррупцией. Прокуратура попросила запретить им на время рассмотрения дела в суде пользоваться государственными, муниципальными или иными СМИ, распространять о себе информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и использовать банковские вклады в определенной степени. Нам неизвестно, чтобы это ходатайство было рассмотрено, поскольку суд взял паузу и сказал, что рассмотрит его в течение дня», — отметил адвокат.

И.Павлов добавил, что пока суд провел подготовительные действия, в рамках которого защита получила более 10 килограмм копий несекретных материалов. Сейчас адвокаты ждут ознакомления с секретными документами.

Мосгорсуд в понедельник начал подготовку по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанных Алексеем Навальным ФБК, «Штабов Навального» и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ). В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что подготовка будет продолжена 29 апреля.