Глава общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой сообщил, что прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, — Передает ТАСС. По словам главы общероссийской организации «Офицеры России», они получили официальный ответ на свой запрос. Прокуратура не нашла сведений о наличии распорядительного акта органов власти Москвы о демонтаже памятника.
Памятник Дзержинскому снесли в августе 91-го года по решению Моссовета. Сейчас он находится в парке Музеон.
Сергей Липовой сообщил, что прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке
Глава общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой сообщил, что прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, — Передает ТАСС. По словам главы общероссийской организации «Офицеры России», они получили официальный ответ на свой запрос. Прокуратура не нашла сведений о наличии распорядительного акта органов власти Москвы о демонтаже памятника.