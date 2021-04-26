Московская полиция возбудила административное дело после проверки интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков

Сообщает ТАСС со ссылкой на организацию «Лига безопасного интернета». В отношении кого возбуждено дело, не уточняется. Ранее в управлении МВД по Москве подтвердили, что проверка интервью Дудя завершена. О ее результатах сообщили авторам обращения – «Лиге безопасного интернета».