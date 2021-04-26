Посол Латвии в России: Ситуация с коронавирусом в Латвии все еще сложная

Ситуация с коронавирусом в Латвии все еще сложная. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

«В начале осени, когда дети пошли в школу, началась вторая волна. И по-прежнему у нас по цифрам довольно сложная ситуация. Сейчас чуть легче, но все равно она все время находится под очень жестким контролем тех институций, которые ответственны за доклад правительства, чтобы оно могло принимать решения», — уточнил посол.

Как отметил М.Риекстиньш, меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом в Латвии, строже, чем в России. «Для меня лично загадка, вот я вижу в Москве, в России, что люди довольно мало употребляют маски, что почти все открыто: школы, университеты, магазины, бары, рестораны. По сравнению с тем, какие ограничения введены во многих государствах Европы – в России на данный момент гораздо легче. Но в то же время мы видим, что цифры по заболеваемости и смертельным случаям примерно такие же, как в Европе», — добавил посол.

По мнению М.Риекстиньша, в борьбе с коронавирусом «очень важна координированная работа между странами». Посол обратил внимание, в этом плане «в сфере вакцинации довольно много «пены» или политизации». «В Европейском союзе очень много вопросов задается: почему «Спутник» нельзя использовать во всех европейских странах? Думаю, как только Европейское агентство лекарственных средств закончит процесс сертификации… Там один визит экспертов уже имел место, другой запланирован на середину мая. Если по итогам этих визитов будет доклад, который будет рекомендовать сертификацию этой вакцины для использования в европейских странах, думаю, «Спутнику» будет путь открыт. Но до того это может быть только отдельным решением конкретного человека», — пояснил посол.

Вместе с тем М.Риекстиньш рассказал, что несколько сотрудников латвийского посольства в России уже воспользовались предложением МИД РФ привиться вакциной «Спутник V». «Это было личное решение каждого человека, как, очевидно, и должно быть в отношении каждой вакцины», — заключил дипломат.