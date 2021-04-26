Президент Украины объявил о подготовке встречи с российским коллегой

Главной темой должна будет стать ситуация в Донбассе.

По словам Владимира Зеленского «всё идёт к тому, что встреча с Владимиром Путиным состоится». Президент Украины сказал, что уже дал задачу своему офису согласовать с Кремлём дату и место.

Глава государства уточнил, что сам хотел бы встретиться с российским коллегой на территории Донбасса, но Путин в свою очередь предложил ему приехать в Москву. Владимир Зеленский также отметил, что для него самого главное – в сути разговора, а дата и место это детали. Он добавил, что ему очень хочется, чтобы к Пасхе не было смертей, и выразил надежду, что контактная группа по Донбассу может согласовать «пасхальное перемирие» уже послезавтра. Помимо этого, Зеленский заявил о готовности поговорить с Путиным и на другие темы, например, о положении русскоязычных жителей Украины и работу РПЦ на территории его государства.

В Кремле эту информацию пока не подтвердили. Представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что никаких деталей возможной встрече пока нет.

О готовности провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве Владимир Путин говорил еще на прошлой неделе. Тогда же он отметил, что если президент Украины хочет обсудить ситуацию в Донбассе, то ему следовало говорить с руководителями непризнанных республик на востоке страны.