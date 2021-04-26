В Подмосковье задержана журналист издания Sota Vision Анна Лойко, которая пришла в полицию на допрос

По словам Лойко, полицейские хотели составить на нее протокол об участии в митинге 21-го апреля, хотя она была в жилете и с пресс-картой. Согласно рапорту центра «Э», который Лойко показали в ОВД, она была участницей акции и скандировала лозунги «Свободу Навальному». По данным издания «Медиазона», после обеда Лойко отпустили из полиции без протокола со словами «мероприятие отложено до конца праздников».

Со вчерашнего дня приходят сообщения о массовых задержаниях участников акции 21-го апреля — в частности, о задержании сообщил член совета правозащитного центра «Мемориал»* Сергей Давидис.

По данным «ОВД-инфо», по всей России в связи с акцией 21-го апреля задержано около 2-х тысяч человек, в том числе в Москве 42.

* организация, которую власти России считают иностранным агентом