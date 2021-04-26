Посол Латвии: Объемы торговли Латвии с Россией до пандемии достигали порядка 3 млрд евро

Объемы торговли Латвии с Россией до пандемии достигали порядка 3 млрд евро. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» посол Латвии в России Марис Риекстиньш.



«Россия по-прежнему является для Латвии одним из важных торговых партнеров, входит в первую торговую пятерку наших торговых партнеров, как по экспорту, так и по импорту, по объему торговли продуктами и услугами. Я сейчас буду говорить о цифрах до пандемии: объем превышал 3 миллиарда евро, что даже для такой крупной страны, как Россия, не копейки. Так что разрыва связей нет», — отметил посол.

Что касается последствий вступления в Евросоюз, М.Риекстиньш отметил, что от этого Латвия получила преимущества не только финансового, но и политического плана. «Теперь мы как полноправные члены этой организации, которая объединяет демократические государства Европы, более 400 млн населения, имеем голос, который для небольшого государства, каким является Латвия, очень важен. То есть мы участвуем в принятии тех решений, которые, несомненно, затрагивают наши интересы. Мы участвуем в них со своим голосом, иной раз и со своим правом вето. И это для нас очень важно, если говорить о внешнеполитических аспектах», — подчеркнул посол.

Также вступление в ЕС, по словам М.Риекстиньша, «дало много возможностей разным слоям населения стремиться к достижению своих целей». «Много возможностей для студентов, для молодежи, для обучения в разных европейских вузах, возможностей работы в других европейских странах», — заключил он.