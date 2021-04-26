Посол: В Латвии считают несправедливой замену Навальному условного срока на реальный

В Латвии считают несправедливым решение о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

«Большинство с озабоченностью следит за этими событиями. Потому что многим людям в Латвии кажется, что возможности Навальному отстоять свои интересы все-таки не даны в том объеме, который казался бы достаточным. Сам тот факт, что его отправили на отбывание срока (или поменяли условный срок на реальный) по делу, насчет которого очень резко высказался ЕСПЧ — кажется, что все-таки это неправильно», — отметил посол.

М.Риекстиньш напомнил, что «не только политики Латвии, но и многих других европейских государств высказывались с призывом в адрес российского руководства незамедлительно освободить Навального». «В особенности в последний месяц касательно состояния его состояния здоровья, возможности получить необходимый медицинский осмотр и лечение — такие призывы довольно часты. Так что люди знают, политики знают, журналисты знают о ситуации с ним», — заключил посол.