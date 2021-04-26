Посол Латвии: Ключ к разрешению конфликта между Россией и Украиной лежит в Москве

Ключ к разрешению конфликта между Россией и Украиной лежит в Москве. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

«У меня оптимистического ответа насчет Крыма нет. У меня даже нет особо оптимистического ответа насчет Донбасса. Потому что сейчас процесс зашел в довольно сложную фазу. Но я уверен, что ключ к разрешению этого конфликта в большей степени лежит в Москве: в готовности российских властей действовать ответственно, профессионально, смотря, может быть, не на какие-то сиюминутные выгоды, а на далекую перспективу», — сказал посол.

Как отметил М.Риекстиньш, «Россия старается всем доказать, что не является стороной конфликта, хотя известно, что «под минскими соглашениями — как первыми, так и вторыми — подпись Российской Федерации имеет место». «Так что, я думаю, без политической готовности к компромиссам со стороны России тут будет довольно трудно продвигаться вперед», — заключил дипломат.