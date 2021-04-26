Посол Латвии назвал неуместными упреки МИД РФ в притеснении русскоязычных СМИ в республике

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш назвал неуместными упреки МИД РФ в притеснении русскоязычных СМИ в республике. Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, конечно, знаем, что российские коллеги из российского МИДа какие-то упреки стараются делать Латвии насчет свободы слова, что якобы мы как-то специально стараемся негативно влиять на российские СМИ», — сказал дипломат.

Он отметил, что в республике очень много русскоязычных СМИ. «Я могу привести цифры для тех, кто говорит, что в Латвии мало возможностей получить информацию на русском языке. У нас примерно 400 ТВ-программ, которые зарегистрированы для вещания на территории Латвии. Из них где-то 250 передают на русском языке, чуть больше 200 передают на английском языке, а на латышском языке передают где-то 50. У нас 45 радиостанций в Латвии, из них 17, которые вещают только на русском языке. У нас 5 основных новостных интернет-порталов, которые наиболее посещаемые в Латвии — они все имеют как латышские, так и русские версии. Поэтому все такие упреки неуместны», — подчеркнул М.Риекстиньш.