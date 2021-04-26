Латвия рассматривает признание «Медузы» иноагентом в контексте вопроса свободы слова в России

Латвия рассматривает признание «Медузы» иностранным агентом в контексте вопроса свободы слова в России. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

«Мы знаем, что «Медуза» является очень популярным изданием, которое много извещает о процессах не только в России, но и в мире, в регионе. Редакция физически расположена в Латвии. Мы рассматриваем этот вопрос в контексте вообще вопросов свободы слова в Российской Федерации», — сказал он.

По словам посла, между Москвой и Ригой «имеются разногласия» по данной теме. «Нам кажется, что вопросы, которые касаются свободы слова в России, не решаются таким образом, как это исходит из российских обязательств в рамках разных международных норм», — отметил М.Риекстиньш.