По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 8000 новых случаев коронавируса

356 человек умерли. В Москве пятый день подряд больше 2,5 тысяч новых заболевших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в стране более 310-ти тысяч человек получают медицинскую помощь в связи с коронавирусом. 110 тысяч госпитализированы.
2021-04-26T14:33:19+03:00
2021-04-26T14:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 26 апреля 2021
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