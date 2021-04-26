Правительство России обсуждает возможность использования труда заключенных на строительстве инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба, — утверждает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на информированные источники. Как отмечает издание, стройка на БАМе испытывает острый недостаток кадров, в том числе из-за нехватки мигрантов. Дефицит закрывают, в том числе, за счет военнослужащих железнодорожных войск.

