Адвокаты политика Алексея Навального подали три иска к администрации ИК №2 в Покрове, — сообщает ТАСС. Один из исков содержит требование признать незаконной постановку Навального на учет как склонного к побегу. Дата рассмотрения исковых заявлений пока не назначена.