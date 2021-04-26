Адвокаты политика Алексея Навального подали три иска к администрации ИК №2 в Покрове, — сообщает ТАСС. Один из исков содержит требование признать незаконной постановку Навального на учет как склонного к побегу. Дата рассмотрения исковых заявлений пока не назначена.
2021-04-26T14:31:50+03:00
2021-04-26T14:31:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828352-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 26 апреля 2021
Загрузка комментариев...