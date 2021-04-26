Глава региональных штабов Навального Волков сообщил о прекращении работы штабов по всей России в прежнем формате

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о прекращении работы штабов по всей России в прежнем формате и заморозке страниц в социальных сетях. Ранее прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями. Иск рассматривается в закрытом режиме. Прокуратура также просит признать экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. Российские власти считают эти организации иностранными агентами.
2021-04-26T14:31:14+03:00
2021-04-26T14:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 26 апреля 2021
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