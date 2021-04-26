Посол Латвии не видит перспектив для признания Крыма российским

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш не видит перспектив для признания Крыма российским. Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».

По словам посла, «вопрос аннексии Крыма в 2014 году послужил главной причиной, из-за чего отношения между западными странами, Европейским Союзом, НАТО, с одной стороны, и Российской Федерацией, с другой, пошли в худшую сторону». «И тут речь идет о том, что демократические страны Европы, мира не могут согласиться с тем, что, вопреки обязательствам, которые были приняты в свое время Российской Федерацией по признанию территориальной целостности Украины, часть Украины вдруг отнимается таким образом. С этим мы не можем согласиться. И я не вижу в принципе перспектив для того, чтобы западные страны признали аннексию Крыма соответствующей международному законодательству», — подчеркнул М.Риекстиньш.