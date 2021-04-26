Триумфатором 93-ей церемонии вручения кинопремии «Оскар» стал фильм «Земля кочевников»

Картина забрала главную награду, а ее создательница была названа лучшим режиссером. Сыгравшая главную роль Фрэнсис Макдорманд названа лучшей актрисой.

С красной ковровой дорожкой, но без требования ношения масок, без единого ведущего, но с несколькими — так прошла 93-я церемония вручения премии Оскар, которая попыталась быть максимально похожей на доковидные времена. Первая ведущая — чернокожая актриса и режиссер Реджина Кинг, чей фильм «Одна ночь в Майами» был также номинирован в этом году, начала с того, что прокомментировала обвинительный вердикт бывшему полицейскому Дереву Шовину, которого жюри присяжных признало виновным в убийстве Джорджа Флойда. В этом году рекордное число женщин — 70, были номинировано на Оскар. Исторической стала номинация на лучшего режиссера, в которую попали две женщины — Эмеральд Феннель за фильм «Молодая многообещающая женщина» и Хлое Чжао за «Землю Кочевников» — уроженка Китая Чжао Оскар как лучший режиссер и выиграла. Из-за Земли Кочевников и номинированного на премию документального фильма о гонконгских протестах «Не разделяйся» в Гонконге впервые за 50 лет в этом году не транслировали церемония Оскара — из-за цензуры и критики со стороны компартии Китая. Оскар в номинации Лучший иностранный фильм получила датская картина «Еще по одной» сооснователя Догмы-95 Томаса Винтенберга.

Лучшими актером был назван Энтони Хопкинс, сыгравший главную роль в фильме «Отец». Эта же картина была отмечена в номинации лучший адаптированный сценарий. В категории «иностранный фильм» победила лента «Еще по одной», статуэтку за лучшую анимацию забрала «Душа». У «Довода» лучшие визуальные эффекты, «Манк» отмечен в категориях «работа оператора» и «работа художника-постановщика».

Главную награду кинопремии «Ника» получил фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Создатель картины был удостоен награды в номинации «Лучший режиссер». Лучшими актрисами признали Юлию Высоцкую и Чулпан Хаматову, актером – Александра Паля.