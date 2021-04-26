Столичные власти объявили об усилении проверок соблюдения перчаточно-масочного режима в метро

Такой контроль был на пике пандемии.

Несмотря на заявления мэрии, в метро по-прежнему не наблюдается усиления мер безопасности. В частности, на входе просят надеть маску только если ее вовсе нет на лице. Если же она приспущена на подбородок, замечания не делают. Не обращают внимания сотрудники метро и на отсутствие перчаток. Их, к слову, нет ни на одном пассажире.

На фоне идущих без масок и перчаток пассажиров в столичной подземке на повторе объявляют о важности ношения средств индивидуальной защиты и возможности заразиться коронавирусом. Но никто уже не обращает на это внимания.

Чуть больше недели назад столичные власти заявили, что 99% пассажиров столичного метро носят маски, еще около 70% людей — перчатки.