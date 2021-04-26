Россия вошла в топ-5 стран по военным расходам

В прошлом году страна потратила на эти цели больше 60 миллиардов долларов, — пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем и мира. Отмечается, что военные расходы Кремля растут второй год подряд.

В этом списке Россию опережает Индия, Китай, потративший на военные нужды в четыре раза больше денег, и США, чьи расходы превысили российские в 12,5 раз. Отмечается, что, несмотря на рост военных расходов во всем мире, некоторые страны перераспределили часть бюджета на борьбу с пандемией. Другие, в их числе Бразилия и Россия, потратили на вооружение значительно меньше, чем планировалось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью «Эху Москвы» поделился мнением, что любой стране следовало бы перераспределить часть денег на борьбу с пандемией

Рязанский добавил, что любые расходы диктуются внешними обстоятельствами, и комитеты следят за своим бюджетом.