Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме

На сегодняшнем заседании в Мосгорсуде надзорное ведомство также ходатайствовало о приостановке деятельности других структур политика – Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. По словам адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команды 29» Ивана Павлова, речь пока идет о запрете определенных действий.

Мосгорсуд рассматривает иск в закрытом режиме. Это связано с тем, что материалам присвоили гриф «секретно». Организации, связанные с Навальным, хотят признать экстремистскими, так как, по мнению прокуратуры, они «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Штаб Алексея Навального в Петербурге заморозил свои страницы в соцсетях. Такое решение приняли после того, как прокурор приостановил деятельность организации.

Петербургский штаб Навального заморозил свои страницы в соцсетях. «к сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников», — такое сообщение появилось например в сообществе петербургской команды Навального вконтакте. Новой информации там появляться больше не будет. но несмотря на это, утверждают соратники оппозиционера они продолжат бороться с с коррупцией единой Россией и Владимиром Путиным. Прокуратура также потребовала приостановить и деятельность фонда борьбы с коррупцией, который признан иностранным агентом, такое решение будет принимать уже суд. Напомним, надзорное ведомство добивается того, чтобы все структуры связанные с Алексеем Навальным признали экстремистскими.

Вместе с тем в Петербурге продолжаются задержания участников акции в поддержку Навального, которая прошла в минувшую среду. Уже после митинга в нашем городе в отделы по данным псковского депуттата Льва Шлосберга доставили еще пятерых человек.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков сказал «Эху Москвы», что приостановка деятельности штабов Навального связана с расследованием отравления политика.

Марков добавил, что российское руководство после этого не сможет достичь договорённостей с «хозяевами» Алексея Навального

Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан иностранными агентами.

