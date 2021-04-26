Столичные власти объявили об ужесточении проверок в метро

Речь идет о соблюдении масочно-перчаточного режима, — сообщает РИА. Контролеры вместе с сотрудниками полиции фиксируют нарушения не только на входе, но и на перронах, и в вагонах метро. В Москве штраф за отсутствие масок и перчаток в транспорте – 5 тысяч рублей.