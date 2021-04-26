СК проверит информацию об издевательствах над пожилой пациенткой в 36-й больнице имени Иноземцева в Москве

Следственный комитет проверит информацию об издевательствах над пожилой пациенткой в 36-й больнице имени Иноземцева в Москве. Видео обнародовала одна из пациенток терапевтического отделения. Медсестра кричит на пенсионерку и бьет ее. Проверку инцидента начал и столичный департамент здравоохранения.