СК проверит информацию об издевательствах над пожилой пациенткой в 36-й больнице имени Иноземцева в Москве

Следственный комитет проверит информацию об издевательствах над пожилой пациенткой в 36-й больнице имени Иноземцева в Москве. Видео обнародовала одна из пациенток терапевтического отделения. Медсестра кричит на пенсионерку и бьет ее. Проверку инцидента начал и столичный департамент здравоохранения.
2021-04-26T13:34:22+03:00
2021-04-26T13:34:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828328-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 26 апреля 2021
Загрузка комментариев...