Памфилова: У Центризбиркома нет никаких проблем, в том числе финансовых, при подготовке к сентябрьским выборам

У Центризбиркома нет никаких проблем, в том числе финансовых, при подготовке к сентябрьским выборам, — сообщила президенту глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала также, что избирательные комиссии работали в сложных условиях во время голосования по поправкам к Конституции. Как утверждает Памфилова, желающих помешать голосованию было достаточно. Кроме того, оказывалось давление на членов комиссии, чтобы они выходили из составов УИКов.
2021-04-26T13:33:07+03:00
2021-04-26T13:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 26 апреля 2021
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