Памфилова: У Центризбиркома нет никаких проблем, в том числе финансовых, при подготовке к сентябрьским выборам

У Центризбиркома нет никаких проблем, в том числе финансовых, при подготовке к сентябрьским выборам, — сообщила президенту глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала также, что избирательные комиссии работали в сложных условиях во время голосования по поправкам к Конституции. Как утверждает Памфилова, желающих помешать голосованию было достаточно. Кроме того, оказывалось давление на членов комиссии, чтобы они выходили из составов УИКов.