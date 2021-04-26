Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску об экстремизме

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов политика Алексея Навального до решения суда по иску об экстремизме. Прокуратура требует признать экстремистскими все организация, связанные с Навальным – не только региональные штабы, но и Фонд борьбы с коррупцией, а также Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд начал рассматривать иск сегодня. Заседание закрыто. Это связано с тем, что материалам дела присвоен гриф «секретно».

Ранее российские власти признали иностранными агентами и ФБК, и Фонд защиты прав граждан.