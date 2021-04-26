Иран назвал снятие санкций с физических и юридических лиц условием для возврата к ядерной сделке

В МИД исламской республики отметили, что речь идет об ограничительных мерах, введенных в отношении полутора тысяч граждан и компаний. Замглавы ведомства Аббас Арагчи отметил, что на этом направлении есть понимание со стороны Вашингтона, однако, если в Тегеране почувствуют несерьезность намерений, то диалог будет прекращен.

Ранее Госдеп США называл неприемлемым требование снять санкции, но позже передал Ирану список ограничений, которые можно будет отменить. Вашингтон вышел из так называемой ядерной сделки еще в 2018-ом году при администрации Дональда Трампа.

