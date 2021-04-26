В Кремле не подтверждают встречу Владимира Путина и Джо Байдена в середине июня

Лидеры России и США действительно могут провести переговоры этим летом, но точной даты нет. Страна, которая могла бы принять подобный саммит, тоже не называлась, — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москве еще предстоит проанализировать много разных факторов, «чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности». О том, что российские власти рассматривают возможность проведения встречи, ранее также говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране. Этому предшествовало скандальное интервью американского лидера, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

