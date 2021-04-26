Вступил в силу приговор гражданину Украины, который осужден на 10 лет колонии строгого режима за шпионаж

Вступил в силу приговор гражданину Украины Александру Марченко, который осужден на 10 лет колонии строгого режима за шпионаж.

Третий апелляционный суд оставил без изменений приговор Краснодарского краевого суда, после чего он автоматически вступил в силу. Обвинению удалось доказать, что Марченко пытался вывезти за границу клистроны – запасные части, которые используются в зенитно-ракетных комплексах С-300 и являются предметом государственной тайны России. В мае 2018 года украинец получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко 163 тысячи долларов США для выполнения этого задания. Конечным получателем секретных деталей должна была стать украинская государственная компания-экспортер военной техники «Укроборонсервис», которая должна была получить клистроны транзитом через фирму-посредника в Македонии. Свою вину Марченко не признал. Защита намерена обжаловать это решение в кассационном порядке.



Средства, выделенные Службой внешней разведки Украины, изъятые у Марченко обращены в доход государства.