Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального

Это произошло на закрытых слушаниях по делу против организаций, связанных с политиком.

Гособвинители утверждают, что общественное движение штабы Навального размещает в интернете экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам и к участию в несогласованных публичных акциях. В связи с этим, прокуратура посчитала необходимым приостановить деятельность оппозиционного объединения до постановления суда. Об этом «Эху» рассказал адвокат Иван Павлов. Он добавил, что прокуратура направила заявление о приостановке деятельности Фонда Борьбы с Коррупцией и Фонда за права человека, но оно пока оно рассмотрено не было. Юрист отметил ,что судья взял сутки для того, чтобы обдумать это решение.

Дело в том, что прокуроры просто не могут без суда остановить деятельность фондов, о которых идёт речь, поскольку они, в отличие от штабов Навального считаются некоммерческими организациями, а не общественными движениями.

Фонд Борьбы с Коррупцией основан Алексеем Навальным еще в 2011-ом году. В 2019-ом Министерство юстиции внесло его в реестр иностранных агентов. В прокуратура требуют признать эту организацию экстремистской.