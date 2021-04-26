Роскосмос вывел на орбиту еще 36 британских спутников связи OneWeb

Об этом в своем телеграм-канале написал глава корпорации Дмитрий Рогозин. Ракета этой ночью стартовала с космодрома Восточный Выведение аппаратов разгонным блоком заняло около четырех часов. Этот пуск стал вторым с Восточного в этом году. Британская компания посвятила апрельский запуск советскому космонавту Юрию Гагарину, его портрет был изображен на эмблеме миссии.

