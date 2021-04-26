Группа НЛМК Владимира Лисина может продать активы на Урале

Как пишет газета РБК, она выставила на продажу завод по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Это следует из апрельской презентации для инвесторов. Источник издания утверждает, что поиск потенциальных покупателей компания ведет уже около двух лет, но сейчас стала активнее предлагать их на рынке. Для НЛМК уральские заводы не ключевой актив, в целом, обычно низкорентабельный. Аналитики называют это хорошим шансом избавиться от устаревших активов, чья оценочная стоимость до полумиллиарда долларов.