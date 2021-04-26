Преподаватель школы при Строгановской академии рассказала об увольнении из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному». В интервью сайту «МБХ Медиа» Юлия Цехмейстрюк сказала, что соответствующий указ директору спустили сверху. Ее непосредственный руководитель аполитичен, увольнять преподавателя не хочет, но другого выхода у него нет. По словам Цехмейстрюк, документов об увольнении она еще не видела, хотя декан факультета дополнительного образования уже должна была их подписать.

После утечки базы зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному» в соцсетях начали появляться сообщения об увольнениях людей, указавших свои электронные адреса.

