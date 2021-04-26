Z Архив новостей новости
5 19 6 2380
12:31, 26 апреля 2021

Деятельность штабов Навального приостановлена до решения по иску об экстремизме

На заседании прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности других структур политика. По словам адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команды 29» Ивана Павлова, речь идет о запрете определенных действий.

Мосгорсуд рассматривает иск в закрытом режиме. Это связано с тем, что материалам присвоили гриф «секретно». Организации, связанные с Навальным, хотят признать экстремистскими, так как, по мнению прокуратуры, они «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Добрый следователь Эммануэль Президент Франции по вызову Эммануэль Макрон, с упоением играющий в любимую игру всех французских президентов — Grandeur de France. Непременным атрибутом пресловутого «грандёра» всегда были «особые отношения» с СССР/РФ…

5 91 6 38739 19.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 296 6 66032 19.04
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Оказался он живой Если Навальный умрет – это будет почти убийство в прямом эфире. Потому что ему отказывают в очевидном – врачебной помощи…

5 118 6 38458 19.04
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все…

5 152 6 20991 25.04
Интервью Персонально ваш

Евгений Киселев гость: Евгений Киселев журналист

Кто угнал, кто оккупировал, кто захватил, кто присвоил – вот пусть он об этой территории заботится…

5 148 6 21443 22.04
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Суд в Москве приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме На этом настаивала прокуратура…

5 42 6 6096
Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 80 6 14110 22.04
8читать ;смотреть
Новости

фото: @ breakingmash Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения по Донбассу Он также считает, что к переговорам по ситуации на востоке страны необходимо привлечь США…

5 33 6 5890
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 41 6 7627 20.04
Новости

фото: кадр из видео ОНТ Белорусский телеканал ОНТ показал кадры, на которых задержанные по делу о покушении на Лукашенко признают свою вину О признании вины говорили глава партии Белорусский народный фронт Григорий Костусёв, адвокат Юрий Зенкович и политолог и литературовед Александр Федута…

5 31 6 6872
Блоги

Дмитрий Клейн литератор, журналист, Денвер, США

Живи, Алексей! Алексей победил лагерную систему. Это факт. Пусть пока в малом. Но он в очередной раз своею жизнью и здоровьем доказал, что и один в поле воин…

5 27 6 5644 24.04
Блоги

«Экономическое отставание – закономерный результат» Открытое письмо ученых-экономистов…

5 89 6 18902 22.04
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 39 6 8694 23.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 233 6 51313 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Геополитический тупик И во Франции, и в Британии ностальгия по империи оставалась у многих десятилетиями. Но ни та, ни другая не пытались восстановить империю силой, вновь пытаясь завоевать Алжир или Индию…

5 173 6 39741 25.04
Блоги

+ Послание Владимира Путина Федеральному собранию Послание Владимира Путина Федеральному собранию Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели…

5 291 6 65447 21.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Фильм «Земля кочевников» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» Фрэнсис Макдорманд удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Земля кочевников»...

5 11 6 9317
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Все Табаки в зале — а там не было никого другого — вздрогнули, всхлипнули и поняли, что он помнит о них и думает о них…

5 36 6 117524 21.04
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3443734
«К 200-летию со дня смерти Наполеона Бонапарта»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2706 25.04
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Отравления Навального не было. Забудьте Понимаете? Ничего не было. Ни–че–го. Не было отравления боевым отравляющим веществом, экстренной посадки самолёта в Омске…

5 84 6 230388 23.04
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Нас все равно больше Нас все равно больше Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас…

5 197 6 137541 22.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9096251
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4886530

Сегодня в эфире