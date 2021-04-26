Деятельность штабов Навального приостановлена до решения по иску об экстремизме

На заседании прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности других структур политика. По словам адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команды 29» Ивана Павлова, речь идет о запрете определенных действий.

Мосгорсуд рассматривает иск в закрытом режиме. Это связано с тем, что материалам присвоили гриф «секретно». Организации, связанные с Навальным, хотят признать экстремистскими, так как, по мнению прокуратуры, они «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

