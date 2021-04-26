Сенатор Рязанский: Рост расходов России на оборону продиктован мировой обстановкой

Рост расходов России на оборону продиктован мировой обстановкой. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Обстановка, которая складывается в мире, диктует свои условия. В этой ситуации главное, чтобы все те социальные расходы, которые намечены в бюджете, не сокращались. Мы в комитете жестко следим за исполнением бюджета в социальной сфере», — сказал сенатор.

Россия, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, вошла в пятерку стран по военным расходам за прошлый год. При этом Кремль потратил меньше, чем планировал.

Эксперты Стокгольмского института отмечают, что расходы России на вооружение растут уже второй год подряд и составляют более 60 миллиардов долларов. При этом, фактические расходы на это направление сократились почти на 6,5% от первоначально запланированных. Москва занимает четвертое место в рейтинге.

В тройке лидеров уже традиционно США с расходами в почти 780 миллиардов, Китай – 252 миллиарда и Индия – около 73 миллиардов. Замыкает пятерку Великобритания.