В Мосгорсуде опровергли решение о приостановке деятельности ФБК* и ФЗПГ*.
Пресс-секретарь Ульяна Солопова заявила ТАСС, что Мосгорсуд пока не выносил решения по этому делу.
* организация, которую власти России считают иностранным агентом
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В Мосгорсуде опровергли решение о приостановке деятельности ФБК* и ФЗПГ*.
Пресс-секретарь Ульяна Солопова заявила ТАСС, что Мосгорсуд пока не выносил решения по этому делу.
* организация, которую власти России считают иностранным агентом