В Мосгорсуде опровергли решение о приостановке деятельности ФБК* и ФЗПГ*.

Пресс-секретарь Ульяна Солопова заявила ТАСС, что Мосгорсуд пока не выносил решения по этому делу.

* организация, которую власти России считают иностранным агентом