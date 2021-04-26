Грузовой самолет экстренно сел в петербургском аэропорту «Пулково» из-за отказа двигателя

Собеседник агентства «Интерфакс» уточнил, что Ан-26 выполнял рейс из Хельсинки. На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа, в полете командир сообщил на землю об отказе левого двигателя. В результате ЧП никто не пострадал. На работу аэропорта инцидент также никак не повлиял.