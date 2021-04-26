Грузовой самолет экстренно сел в петербургском аэропорту «Пулково» из-за отказа двигателя

Собеседник агентства «Интерфакс» уточнил, что Ан-26 выполнял рейс из Хельсинки. На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа, в полете командир сообщил на землю об отказе левого двигателя. В результате ЧП никто не пострадал. На работу аэропорта инцидент также никак не повлиял.
2021-04-26T12:05:13+03:00
2021-04-26T12:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:05, 26 апреля 2021
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